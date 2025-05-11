برشلونة “يقهر” ريال مدريد بـ”رباعيات وخماسية”

واصل برشلونة تفوقه على غريمه ريال مدريد هذا الموسم في كافة المسابقات بعدما فاز عليه 4-3 يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم، إذ تفوق الألماني هانزي فليك على الإيطالي كارلو أنشيلوتي في جميع المباريات.

ورفع برشلونة رصيده إلى 82 نقطة في صدارة الترتيب، ليقترب أكثر من حسم بطولة الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 75 نقطة في المركز الثاني.

وفشل ريال مدريد في تحقيق الفوز على برشلونة خلال المباريات الأربع التي التقى فيها الفريقان هذا الموسم.

وافتتح فريق المدرب فليك مواجهاته مع ريال مدريد بالفوز 4-0 في مباراة الدور الأول بالدوري، ثم فاز بنتيجة 5-2 في نهائي كأس الملك السوبر الإسبانية بالسعودية في يناير الماضي.

وحقق برشلونة انتصاره الثالث على ريال مدريد بالموسم الحالي حين فاز عليه بنتيجة 3-2 في نهائي كأس الملك، قبل أن يتفوق الأول في مباراة الأحد بالدوري بنتيجة 4-3 بعدما كان متأخراً بهدفين دون مقابل.

العربية نت