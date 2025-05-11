حاكم إقليم دارفور يهنئ القوات المسلحة والقوات المشتركة عقب معارك مدينتي الخوي وأم صميمة

هنأ حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، القوات المسلحة والقوات المشتركة على ما وصفه بـ”التضحيات العظيمة” التي قدموها خلال المعارك التي شهدتها مدينتا الخوي وأم صميمة بولاية شمال كردفان.

وقال مناوي في منشور على صفحته الرسمية بمنصة “فيسبوك”، اليوم الأحد: “نقدم أسمى التهاني لأبطالنا في القوات المسلحة والقوة المشتركة الذين بذلوا تضحيات عظيمة خلال معارك مدينتي الخوي وأم صميمة في ولاية شمال كردفان”.

وأضاف: “نترك المجال الآن لسكان المدينة ليتشاركوا تفاصيل هذه المعركة البطولية التي تجسد معاني الفخر والانتماء”. سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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