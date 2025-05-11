ابوحمد تودع الفوج الاخير للوافدين من ولاية الجزيرة

خاطب الاستاذ عبدالروؤف حسن المبارك المدير التنفيذي لمحلية ابوحمد الاحتفال بوداع الفوج الاخير للوافدين من ولاية الجزيرة ضمن برنامج العودة الطوعية .

وقال اليوم نودع اخوة كرام كانوا خير اضافة لنا في المحلية في الحياة الاجتماعية والعملية و التجارية .

وتمني سلامة الوصول للمغادرين للمحلية عبر برنامج العودة الطوعية وان تعود بلادنا امنة مطمئنة، وتقدم بالشكر لاعضاء لجنة العودة الطوعية الذين رتبوا واعدوا حتي تكللت مساعيهم بالنجاح .

من جانبها أعلنت الاستاذة اعتدال حسن عبدالواحد مدير ادارة الشؤون الإجتماعية بالمحلية اعلنت ان اكثر من عشرين الف مواطنا تم تفويجهم عبر برنامج العودة الطوعية من ابوحمد الي ولايات الجزيرة وسنار .

وقالت ان هذا الفوج يمثل اخر فوج للوافدين من ولاية الجزيرة وسبقته افواج اخرى وصلت بالسلامة الي مواقعها .

وتقدمت بالشكر الى اعضاء لجنة العودة الطوعية وخصت بالشكر ديوان الزكاة الذي فوج اكثر من ثمانية بصات، متمنية النصر المؤزر للقوات المسلحة والشفاء للجرحى والمصابين وان تعود بلادنا اكثر عزة ومنعة وقوة .

فيما تمنت الاستاذه جواهر حسن ممثل ديوان الزكاة بالمحلية سلامة الوصول للاسر الوافدة عبر الفوج الاخير من العودة الطوعية .

موكدة جاهزية ديوان الزكاة للعمل مع الشركاء في كافة البرامج الاجتماعية والدعوية .