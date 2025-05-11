تستحق إدارة الدفاع المدني لمسة وفاء وتقدير من الشعب السوداني للتفاني والبذل والتضحية التي بذلها الجنود المجهولون الذين ضربوا مثالاً نادراً في العمل في ظل ظروف خطيرة وبالغة التعقيد كتلك التي تصاحب الآن الحريق الناتج عن التخريب الجنجا إماراتي لمستودعات البترول المركزية بمدينة بورتسودان ..

■ شكر وتقدير لرجال الدفاع المدني .. الدرس المستفاد من محنة الحرائق في بورتسودان أن تجهيزات الدفاع المدني في السودان تحتاج إلي مراجعة شاملة .. وكذلك أنظمة السلامة في مستودعات الوقود ..

إنه درس قاسي ومؤلم .. ولاخيرَ فينا إن لم نتعظ من فاجعة الحريق وأعمدة الدخان التي لاتزال تغطي سماء مدينة بورتسودان ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد