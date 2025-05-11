غير قابل للنفي ..

■ جهة عليا في الدولة تدخلت بصورة سافرة ومباشرة وأوقفت أي إجراء لوقف تصدير ذهب السودان إلي دولة الإمارات بعد قرار قطع العلاقات مع دويلة الشر ..

■ نافذة الدولة الرسمية لتصدير الذهب إلي الخارج أكملت كل ترتيباتها لنقل صادر الذهب إلي دولة بديلة .. فجأة وبلا مقدمات تم نقل توجيهات عليا تقضي بوقف أي إجراء لمنع تصدير الذهب السوداني إلي الإمارات ..

■ حديث وزير المعادن صحيح لأن التوجيه لم يصدر منه .. جهة الاختصاص هي وزارة التجارة التي لم تصدر هي الأخري أيضاً أي قرار لمنع تصدير الذهب إلي أبوظبي ..

■ مايمنع تصدير ذهب السودانيين إلي الإمارات هو تعطيل الرحلات الجوية من مطار بورتسودان بسبب المسيّرات الإماراتية !!

■ سيتم نقل الذهب السوداني مع أول طائرة من مطار بورتسودان إلي الإمارات ..

■ للعلم : 95% من ذهب السودان يتم تصديره إلي الإمارات تحت سمع وبصر وموافقة الحكومة الحالية ..حتي بعد قطع العلاقات مع دويلة الشر الإماراتي ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد