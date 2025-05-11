جمعَ فيلم ثرثرة فوق النيل العديد من النجوم، وكان انطلاقة للعديد من الفنانين الشباب فى ذلك الوقت، كما حكى لى عمى المنتج جمال الليثى، فلم يكن الفنان عادل أدهم هو الوحيد الذى أخذ فرصته معه من خلال انطلاقته الأولى فى هذا الفيلم، ففى نفس هذا الفيلم أعطى ميرفت أمين أحد الأدوار البارزة وكان قد قابلها فى الإسكندرية وكانت قد ذهبت إلى هناك مع فرقة الفنانين المتحدين لكى تمثل مسرحية مع الأستاذ عبدالمنعم مدبولى وسعيد صالح ومحمد صبحى، وحدث أن غضبت الجماهير من مجموعة الفنانين على المسرح وبدأوا يتبادلون معهم عبارات السخرية، فقرر الأستاذ عبدالمنعم مدبولى وكان مخرج العرض أن يسدل الستار على المسرحية ويرد للجماهير قيمة تذاكر الدخول أو السماح لمن يريد أن يرى المسرحية بدخولها فى اليوم التالى.. وكانت الممثلة مديحة كامل موجودة فى نفس الليلة وكانت النية معقودة على استبدال الفنانة ميرفت أمين بمديحة كامل فى بطولة المسرحية دون أن تعرف هذا، وفى الليلة الثانية فوجئت ميرفت أمين بمديحة تمثل فانصرفت غاضبة محبطة، وقابلها جمال الليثى فى فندق وندسور وسمع قصة تركها للمسرحية منها بعيون تخنقها الدموع وقالت له فى النهاية إنها تريد العودة فوراً إلى القاهرة.

وهكذا كانت ميرفت أمين من ترشيحاته الأولى فى فيلم ثرثرة فوق النيل ولم يختلف هو والمخرج حسين كمال على وجودها، ومن المواقف التى حكاها لى جمال الليثى أن المخرج حسين كمال فى نفس الفيلم كان قد رشح الممثلة سناء مظهر لدور الزوجة الخائنة التى تتردد على العوامة، وعندما دخلت مكتب جمال الليثى وأول ما نظر إلى وجهها الذى تضع عليه الكثير من الماكياج والمساحيق فوجئت به يطلب منها أن تذهب إلى الحمام فتغسل وجهها لتزيل كل هذا الماكياج ليراها على الطبيعة، واعتبرت هذا الطلب إهانة لا تغتفر وانصرفت غاضبة، وروى هذه القصة لحسين كمال ورشح له الراقصة نعمت مختار وصدق حدسه بالفعل ومثلت الدور بامتياز.. أما الفيلم الذى كان بطولة مطلقة لميرفت أمين وعادل إمام فكان فيلم «البحث عن فضيحة»..

كان الأستاذ عادل إمام واحدا من ضيوف بيت جمال الليثى يجىء دائمًا بصحبة الأساتذة محمد عبدالوهاب وفؤاد المهندس، وكان عادل إمام بدأ يحقق بعض الشهرة بدور «دسوقى» الذى مثله فى مسرحية «أنا وهو وهى» وأصبح الناس يرددون عبارته «أصل دى بلد شهادات» وأعطاه الأستاذ فطين عبدالوهاب دورًا صغيرًا فى فيلم «نصف ساعة جواز»، وكان رأى جمال الليثى كما روى لى أنه يرى أنه يستحق أن ينطلق لتمثيل دور البطولة فى فيلم سينمائى، ولهذا أعطاه دور البطولة أمام ميرفت أمين وسمير صبرى فى فيلم «البحث عن فضيحة»، وكتب السيناريو الكاتب الكبير فاروق صبرى، وقد حرص على أن يحيط هذا الثلاثى الجيد «عادل وميرفت وسمير» بمجموعة من الكبار مثل يوسف وهبى وعماد حمدى وأحمد رمزى وجورج سيدهم ومحمد عوض لكى تتاح لهم فرصة النجاح كاملة، وكان مخرج الفيلم هو الأستاذ نيازى مصطفى، وهو رائد من رواد السينما وكانت ميزانية الفيلم متوسطة حصل فيها الفنان عادل إمام على أجر ٤٠٠ جنيه والفنان يوسف وهبى ٨٠٠ جنيه وسمير صبرى ٧٥٠ جنيها، وقد أبلغنى صديقى النجم الجميل هشام ماجد أنه بصدد إعادة إنتاج الفيلم وسيلعب دور الأستاذ عادل إمام فقلتله خلى بالك يا هشام ومتعملش اللى عمله سامى فقالى مين سامى قلتله واحد صحبى متعرفوش.. أتمنى لصناع الفيلم النجاح وإضافة فكر جديد لفيلم رائع أنتج منذ أكثر من ٥٠ سنة.

عمرو الليثي – المصري اليوم

