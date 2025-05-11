اردول: التهنئة لاهلنا المسيحيين الكاثوليك بانتخاب الكاردينال الأمريكي روبرت بريفوست بابا جديداً

التهنئة لاهلنا المسيحيين الكاثوليك بانتخاب الكاردينال الأمريكي روبرت بريفوست بابا جديداً وزعيماً للكنيسة الكاثوليكية، والذي اتخذ اسم “البابا ليو الرابع عشر”وقد تابعنا خطابه الاول الذي وجه فيه نداء سلام الى جميع الشعوب”، كما دعا إلى “بناء الجسور” عبر “الحوار” فما أحوج عالمنا اليوم الملئ بالحروب والصراعات لدعوات وصلوات رجال الدين في العالم. مبارك اردول

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