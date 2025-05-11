الأسلحة الثقيلة التي تركتها عصابات ومليشيات التمرد تكشف أسباب دخول الإمارات بالأصالة لخوض حرب المسيّرات

الأسلحة الثقيلة التي تركتها عصابات ومليشيات التمرد في رحلة هروبها المجلجل من الخرطوم تكشف أسباب دخول الإمارات بالأصالة لخوض حرب المسيّرات ضد الشعب السوداني واستهداف بنيته التحتية .. ■ الإمارات أيقنت أن شوكة الجنجا قد تم كسرها وأن قوتهم الصّلبة قد أُبيدت عن آخرها فلجأت إلي الخطة ج باستخدام مرتزقة المسيّرات من دول أجنبية معروفة ودعمهم بخبراء إماراتيين تم سحق مجموعة منهم في مقتلة نيالا الصاعقة .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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