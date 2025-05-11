قدمت الفنانة السودانية الشهيرة صاحبة الشعبية العريضة, هدى عربي, الدعوة لبعض المطربين لحضور حفلها الجماهيري الذي أقامته الأسبوع الماضي بالقاهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن من ضمن الفنانين الذين قدمت لهم الدعوة الفنانة الكبيرة حنان بلوبلو, والفنان الشاب علي الشيخ. https://www.facebook.com/reel/1187694456016764 ووفقاً لمقطع فيديو تم تصويره من الحفل فقد ظهرت السلطانة وهي تتفاعل بالرقص على أنغام أغنية “ظبية المسالمة”, التي قدمها الفنان الشاب علي الشيخ. محمد عثمان _ الخرطوم النيلين

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بعد أن قدمت له الدعوة لحضور حفلها الجماهيري.. الفنانة هدى عربي تتفاعل مع أغنيات الفنان علي الشيخ بالرقص أعلى المسرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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