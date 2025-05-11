الصين: العلاقات مع السودان تتجاوز المنفعة المتبادلة لتلامس مفهوم “الشراكة المصيرية

أكدت السفارة الصينية بالسودان ان العلاقات السودانية الصينية تشهد حالة من الثبات الاستراتيجي والتطور المتدرج، تجعلها نموذجاً نادراً في العلاقات الدولية المنتجة.

واضافت في صفحتها بمنصة فيس بوك اليوم، ان العلاقات الثنائية تتجاوز المنفعة المتبادلة لتلامس مفهوم “الشراكة المصيرية”. سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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