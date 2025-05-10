شاهد بالفيديو.. الفنانة حنان بلوبلو تعود للغناء وترفض أموال “نقطة” بالعملة المصرية خلال حفل “مجاملة” بالقاهرة

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل سوداني, أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد شهد الحفل عودة الفنانة الكبيرة حنان بلوبلو, للغناء من جديد بعد فترة طويلة من الغياب بسبب اعتزالها الغناء. https://www.facebook.com/reel/989948919578943 وشاركت الفنانة الكبيرة في الحفل “مجاملة” لأصحابه, كما رفضت أموال “نقطة” بالعملة المصرية, التي انهمرت عليها من أصحاب الفرح. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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