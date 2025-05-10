غادة عبدالرازق تستمتع بعطلتها الصيفية في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة غادة عبدالرازق، جمهورها بعض الصور الجديدة لها، وذلك من أحدث جلسة تصوير قامت، أثناء قضائها عطلتها الصيفية، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

إطلالة غادة عبدالرازق

ونشرت غادة عبدالرازق الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وظهرت خلالها بإطلالة صيفية متميزة، حيث ارتدت تيشيرت كات باللون البني، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على المكياج الهادئ الذي يتماشى مع إطلالتها، وعلقت على الصور حيث كتبت: “إلى العطلة الصيفية”.

أحدث أعمال غادة عبدالرازق

وقامت مؤخرا الفنانة غادة عبدالرازق، ببطولة مسلسل “شباب امرأة”، رفقة مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني، والذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني المنقضي ٢٠٢٥.

بوابة الأهرام