مفوض العون الإنساني يدشن حملة إصلاح البيئة بمحلية شيكان

دشن د. البشير عبد الرحمن، مفوض العون الإنساني بالانابة، حملة إصلاح البيئة الكبرى بمحلية شيكان، بمشاركة الهلال الأحمر. وأوضح د. البشير أن الحملة تستهدف السوق الكبير وعدد من أحياء مدينة الأبيض، وتزامنت مع الاحتفال باليوم العالمي للحركة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. وأشار إلى أن الحملة التي بدات الخميس تشمل حملات إصلاح البيئة وتكريم رسل الإنسانية وبرامج ثقافية، وتستمر حتى الثاني عشر من مايو الجاري. وأعرب مفوض العون الإنساني عن شكره وتقديره لمحلية شيكان وجمعية الهلال الأحمر السوداني. كما أعرب الأستاذ حذيفة فضل السيد، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر السوداني فرع شمال كردفان، عن شكره لكل الجهات المشاركة في الحملة، مؤكداً مواصلة جمعية الهلال الأحمر السوداني لنشاطاتها الخدمية من أجل سلامة وخدمة المواطن بالولاية. سونا

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