الجيش السوداني يضرب مخازن أسلحة للدعم السريع

في تصعيد جديد للصراع في إقليم دارفور، أعلن مصدر عسكري أن الجيش السوداني استهدف مخازن أسلحة ومعدات عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع في المنطقة. وفي الوقت نفسه، تبادل الطرفان الاتهامات حول استهداف المدنيين، حيث أعلن الجيش السوداني مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 16 آخرين بينهم نساء وأطفال جراء قصف مدفعي للدعم السريع في مدينة الفاشر.

من جهة أخرى، أفادت منظمة إغاثة بمقتل 14 فرداً من عائلة واحدة في غارة مسيّرة نفذتها المليشيا على مخيم أبو شوك للنازحين بالقرب من الفاشر. وأكدت المنظمة أن القصف المكثف تسبب في خسائر بشرية كبيرة، بينما اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع باستهداف المدنيين عمداً.

ونشر الجيش بياناً على صفحته الرسمية بفيسبوك أكد فيه سيطرته على الأوضاع في الفاشر، مشيراً إلى تنفيذ عمليات تمشيط لمنع تسلل المليشيات وحماية المدنيين من النهب.

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