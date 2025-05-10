الطاقة تبلِّغ جوبا بإغلاق وشيك لخط أنابيب النفط لهجمات الدعم السريع

أبلغت وزارة الطاقة والنفط، حكومة جنوب السودان بإمكانية اتخاذ قرار عاجل بإغلاق خط أنابيب النفط “بيتكو”، الذي يُعد الشريان الرئيسي لتصدير الخام الجنوبي عبر الأراضي السودانية، في ظل استمرار الهجمات العسكرية التي تستهدف البنية التحتية النفطية.

ووُجّه وكيل وزارة الطاقة والنفط السودانية، د. محيي الدين نعيم محمد سعيد، خطاباً رسمياً إلى وكيل وزارة البترول في جنوب السودان، المهندس دينق لوال وول، حيث حمّلت الخرطوم قوات الدعم السريع مسؤولية الاعتداءات، مشيرةً إلى استخدامها للطائرات المُسيّرة في استهداف منشآت نفطية حيوية.

وأكد الخطاب أن أحد أخطر هذه الهجمات وقعت فجر اليوم الجمعة، حيث استهدفت محطة الضخ رقم 5 في منطقة “الهودي”، ما تسبب في أضرار جسيمة تهدد بتعطيل عمليات التصدير بشكل كامل. كما شملت الهجمات مستودعات وقود ومحطات كهرباء ومرافق لوجستية حيوية، أدت إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد وانقطاع التيار الكهربائي عن مرافق تحميل الخام في بورتسودان.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذه الاعتداءات لم تضر فقط بمرافق الإنتاج والنقل، بل كبّدت الاقتصادين السوداني والجنوبي خسائر فادحة، وأثّرت على المستثمرين الأجانب نتيجة توقف الإنتاج لفترات طويلة وتكاليف إعادة التشغيل.

وفي ضوء هذه التطورات، أوضحت الوزارة أنها أصدرت توجيهات عاجلة لشركتي “بيتكو” و”بابكو” بإعداد خطة طوارئ سريعة لإغلاق المرافق، سيتم تنفيذها ما لم تتوقّف الهجمات التي تهدد سلامة المنشآت وتعيق التزامات السودان بموجب اتفاقيات التعاون المشترك .

السوداني