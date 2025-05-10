الرياضيون يبدأون إعمار نادي المريخ بنقل الأنقاض والنفايات وإزالة الحشائش

بدأت اليوم نفرة نظافة إستاد المريخ السوداني بأمدرمان وإزالة الأنقاض والحشائش وإصحاح البيئة حول الاستاد بمشاركة الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الأستاذ عوض حامد والمدير العام لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ الطيب سعد الدين .

وشارك في النفرة القائم على نادي المريخ الأستاذ جمال قاسم وعدد من قدامى اللاعبين وأعضاء مبادرة الرياضيين بالإضافة إلى مشاركة أندية وأجهزة البراعم والناشئين والكشافة ولجان الاستنفار والروابط وقدامى لاعبي المريخ والإداريين والمشجعين والكشافة.

وأوضح الأستاذ عوض حامد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب بأن النفرة بدأت بدار الرياضة بامدرمان ثم نادي الهلال وودنوباوي وجاميسكا ورابطة المهدية وليق أمدرمان بالإضافة لتقديم معدات رياضية لفرق الناشئين ومعاول العمل للنظافة واصحاح البيئة بدعم من والي الخرطوم ومحلية امدرمان شاكرا وزارة المالية بالولاية لدعمها أعمال النفرة إضافة لمركز شباب كرري.

المدير العام لوزارة الثقافة والاعلام قال أن مجتمع الرياضة ظل حاضرا في كل مراحل الحرب وأول من قدم مبادرة لدعم المتأثرين من الحرب وهم أول من بدأ بتطبيع الحياة والاعمار بولاية الخرطوم باحياء النشاط الرياضي والمشاركة في كل المناسبات الوطنية .

وقال بهذه الروح ستعود كل الاستادات والملاعب والنشاط الرياضي تدريجيا ووعد سعدالدين بالوقوف وتفعيل البرتكول المبرم مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة وصولا لمجتمع معافى ومنتج.

سونا