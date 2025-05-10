الاعيسر .. ما جرى في سجن مدينة الأبيض جريمة حرب مكتملة الأركان تضاف إلى سجل الميليشيا وداعميها

‏استهدفت ميليشيا أسرة دقلو الإجرامية، المدعومة من حكومة أبوظبي، سجن الأبيض ومستشفى المدينة صباح اليوم باستخدام الطائرات المسيّرة، ما أسفر عن استشهاد 20 نزيلاً وإصابة 50 آخرين، جميعهم من المدنيين.

‏ويعد ما جرى في سجن مدينة الأبيض جريمة حرب مكتملة الأركان، تضاف إلى سجل الميليشيا وداعميها الحافل بالانتهاكات ضد المدنيين السودانيين.

‏ندين هذا العمل الإرهابي بأشد العبارات، ونسأل الله أن يتقبل الشهداء بواسع رحمته، ويمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل. ‏خالد الإعيسر

‏وزير الثقافة والإعلام

‏الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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