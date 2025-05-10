وفاة بطل تايكوندو شاب في أسوان بسبب قطار

نعي الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في التايكوندو في أسوان، مصطفى عبدالصبور، والذى توفي إثر سقوطه من القطار أمام منطقة الشلال جنوب أسوان.

وكان مرفق إسعاف أسوان قد تلقي إخطارًا بسقوط شخص من القطار بين منطقة الشلال والسد العالى جنوب أسوان.

انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين مصرع شخص يدعى مصطفى عبدالصبور إثر سقوطه من القطار، وتبين أنه أحد لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في التايكوندو في أسوان، وتم نقل الجثة إلى مشرحة أسوان وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

المصري اليوم