حركة تحرير كوش تدين التدخلات العدوانية للإمارات وتؤيد قطع العلاقات معها

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أصدرت حركة تحرير كوش السودانية – مسار الشمال، بيانًا سياسيًا يدين التدخلات العدوانية لدولة الإمارات العربية المتحدة ضد الشعب السوداني.
وأشار البيان إلى أن الإمارات تجاوزت دور التدخل غير المشروع إلى موقع الدولة المعتدية، بتنفيذها ضربات مباشرة وتقديمها السلاح والتمويل والدعم السياسي والإعلامي لقوى الخراب.
وأعلنت الحركة تأييدها الكامل لقطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، واعتبرت ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح للرد على العدوان السافر على سيادة السودان ودماء شعبه.
كما أكدت الحركة على أن السودان لا يمكن أن يظل رهينة لأجندات دولية وإقليمية تعمل على تمزيقه ونهب ثرواته وزعزعة أمنه.
ودعت الحركة كافة القوى الوطنية السودانية إلى اتخاذ موقف وطني موحد ضد التدخلات الخارجية وعلى رأسها العدوان الإماراتي، والعمل على الحفاظ على القرار السوداني الحر.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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