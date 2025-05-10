الأقراص الفوارة مضرة لمرضى ارتفاع ضغط الدم .. إليك السبب

كشفت دراسة جديدة لمركز استشارات المستهلك بولاية شمال الراين وستفاليا في ألمانيا، عن مدى خطورة الأقراص الفوارة على مرضى ارتفاع ضغط الدم.

وأكدت الدراسة الجديدة أن “الأقراص الفوارة تعد غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم”، معللة ذلك باحتوائها على “كربونات الصوديوم” أو ببساطة الملح، الذي من المعلوم أنه يشكل خطرا على مرضى ضغط الدم المرتفع.

وأوضح مركز استشارات المستهلك في ألمانيا، أن “متوسط محتوى الملح في الأقراص الفوارة المحتوية على المعادن والفيتامينات يبلغ 0,67 غراما لكل جرعة، علما بأن كمية الملح اليومية القصوى تبلغ 6 غرامات، وفقا لتوصيات الجمعية الألمانية للتغذية أو 5 غرامات، وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية”.

وأشارت الدراسة إلى أنه من الأفضل أيضا عدم اللجوء إلى المكملات الغذائية والاستعاضة عنها بالخضروات والفواكه الطازجة، فعلى سبيل المثال، يمكن إمداد الجسم بـ”فيتامين سي” من خلال تناول الأغذية الغنية به مثل الفواكه الحمضية (البرتقال واليوسفي) والجوافة والكيوي والبروكلي والفلفل الحلو.

ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة “هسبريس”، نقلا عن مركز استشارات المستهلك في ألمانيا، فإن “تناول الأقراص الفوارة بشكل عام يؤثر بشكل سلبي على مرضى ارتفاع الضغط، وينصح بتجنب استخدام الأقراص الفوارة أو الاستعاضة عنها بالأقراص والكبسولات.

وكالة سبوتنيك