اجتماع لوزير التربية والتوجيه بسنار حول الترتيبات المالية لامتحانات الشهادة الابتدائية والمتوسطة

ولاية سنار عقد وزير التربية والتوجيه المكلف بولاية سنار الأستاذ بابكر سر الختم اجتماعا حول الترتيبات المالية لامتحانات الشهادة الابتدائية والمتوسطة بحضور وزير المالية د.محجوب احمد محمد ومديرة الميزانية الأستاذة منى بدري . وضم الاجتماع مديرة المرحلة الثانوية الأستاذة زهراء الفضلي ومديرة المرحلة المتوسطة الاستاذة شادية الخليفة ومديرة المرحلة الابتدائية الاستاذة احلام محمود إضافة لمديرة الامتحانات الأستاذة رحاب مأمون والمراقب المالي للامتحانات الاستاذة سعاد محمد احمد. وبحث الاجتماع ميزانية كل امتحان على حدة من طباعة وتصحيح ومراقبة كنترول واعاشة وكل ما يختص بإعداد الامتحانات. وقال وزير التربية والتوجيه ان وزارته تقف على قدم وساق للإعداد المبكر لامتحان المرحلة الابتدائية والذي يبلغ عدد الطلاب الجالسين له 33 الف طالب وطالبة، والمتوسطة يبلغ عدد الطلاب 17 الف طالب وطالبة. الجدير بالذكر ان التاريخ المحدد لعقد امتحان المرحلة الابتدائية حسب تقويم العام الدراسي 2024-2025 هو 2025/6/14م، وامتحان المرحلة المتوسطة هو 28-6-2025م. سونا

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