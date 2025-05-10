هل تذكرون ما كتبناه هنا قبل أشهر؟ .. قلنا ستتطل عليكم مجموعة وجوه وأصوات بلاستيكية تسبح بحمد دويلة الشر الإماراتي وتلعن وطنها .. ■ مهما تكن عارفاً بخفايا وخبايا تلك المؤامرة لا يمكن لك أن تتوقع أن يكون تسجيل الصوت والصورة بهذه الوضاعة والدناءة .. ■ يا للعار .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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