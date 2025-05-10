رزقك في مكروه غيرك !!

أحيانا يكمن الخير في الشر أو في الشرور المحيطة بنا، وأنه ما يعد كارثة لأحد قد يكون فيه الخير لغيره، وقد يكون بشكل مباشر أو غير مباشر.

وحين ننظر إلى تناقض المصالح بين الناس، نرى أن العالم لا يسير بعدالة دائما، فرب ضرر لأحد قد يكون فيه منفعة لشخص آخر وأنت مجرد سبب لوقوع هذا الضرر ليستفيد هو (قدره في ضررك).

إن مثل القائل «إن الأمطار التي يلعنها البحارة هي ذاتها التي يصلّي المزارعون من أجلها» يجسد بوضوح فكرة التباين في وجهات النظر والاحتياجات بين الأفراد أو الفئات المختلفة في المجتمع. فالبحارة، على سبيل المثال، ينظرون إلى الأمطار كعائق يُعكر صفو عملهم، حيث يمكن أن تعطل الملاحة وتؤثر سلبًا على فرص صيد الأسماك، في الجهة المقابلة، نجد أن المزارعين يعتبرون الأمطار نعمة كبيرة، إذ تُسهم في ري محاصيلهم وتساعدهم في ضمان محصول وفير.

هذا المثل يعكس فهماً عميقاً لحقيقة أن الحياة تجمع بين وجهات نظر متباينة، فكل فئة لها معاييرها الخاصة التي تحدد تجربتها مع الظواهر الطبيعية حيث ما قد يُعتبر تحديًا أو عائقًا للبعض، قد يكون في الوقت ذاته فرصة أو مصدر سعادة للآخرين، وبالتالي يُعد هذا المثل دعوة للتفكير في أهمية التعاطف والتفاهم مع احتياجات الآخرين، الإيمان بالقضاء والقدر بالخير والشر والإنسان مولود في هذه الحياة لأداء رسالة ما، ولربما ضرره يكون منفعة لغيره والعكس صحيح، وعند النظر والتحليل في واقع ظروف الحياة نقيسها حتى على مستوى الكوارث والحروب، ما تخسره بلد قد يعد مكسباً لبلد آخر، مثل تجارة الإعمار أو المنتجات وارتفاع أسعار الذهب وقت الحروب.

خاطرة،،،

ما يراه شخص أو مجموعة بأنه أذى أو ضرر، قد يراه غيرهم بأنه نعمة أو رحمة بحسب ظروفهم واحتياجاتهم.

هنادي وليد الجاسم – الشرق القطرية