بالصورة.. فنانة سودانية شهيرة تهنئ زوجها وتبارك له الخطوبة بعد عزمه على الزواج والجمهور يتفاعل: (المرأة الصاح في الزمن الغلط وبنت أصول وربنا يكبرك بعقلك)

أثارت مطربة سودانية شهيرة إعجاب جمهورها وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي, بتدوينة قامت بنشرها على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد فاجأت الفنانة فهيمة عبد الله, الجميع بتغريدة حملت تهنئة لزوجها عازف الربابة أحمد الصديق, بمناسبة خطوبته.

وكتبت فهيمة, في تدوينتها التي أرفقت معها صورة زوجها وحازت على إعجاب أكثر من 7 ألف متابع: (ألف مبروك أبو الصديق الخطوبه يارب بالرفا والبنين ربي يتمم علي خير وما تشوفو شر ابو أولادي وعشره لا يشيبها شي ربنا يكتبلك الخير في الجاي كله اعفي مننا وعافين منك).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات المتابعين, فقد انهالت الإشادات على المطربة, حيث كتب أحد المعلقين: (المرأة الصاح في الزمن الغلط) وكتب آخر: (بنت أصول وربنا يكبرك بعقلك).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)