على خلفية التصريحات المثيرة لإبنته الفنانة نانسي.. أسرة الراحل بدر الدين عجاج تصدر بيان عاجل وقوي: (مابيهمنا ميولك السياسي والوالد ضفره بيك وبالعقالات المعاك ونطالب بحق والدنا من كل من تطاول عليه)

أشعلت المطربة السودانية, المعروفة نانسي عجاج, ثورة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك على خلفية تصريحاتها التي أطلقتها في أحد البرامج.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن نانسي كانت قد أثارت الجدل, بتصريحاتها في “برومو”, البرنامج والتي تحدثت فيها عن مقتل والدها.

وفي أول ردة فعل للتصريحات المثيرة للفنانة المعروفة, فقد خرجت أسرة الموسيقار الراحل بدر الدين عجاج, ببيان عاجل هاجمت فيه الفنانة نانسي عجاج.

وجاء في البيان الذي رصده محرر موقع النيلين: (توضيح من اسرة عجاج : نحن كاسرة ال عجاج، مابيهمنا ميولك السياسية، و ده ما موضوعنا خالص. موضوعنا انو البرومو(الترويج) النزل ده بيمسنا وبيمس اي زول ينسب لي آل عجاج، بما فيه من قذف واشانة سمعة لي والدنا الاتوفى من اكتر من ١٧ سنة،

قيل دي، يقوله الزول العادي الفي الشارع، الماعندو احتكاك حقيقي بالقضية، وبيستقي معلوماته من القيل والقال ولكن انتي وان كنتى ما قاعده تحضري المحكمة كان في محامي بينوب عنك، م وراك حصل شنو في الجلسات.

اي متهم بيحاول يبراء نفسة ولكن الفيصل الادلة وشهادة الشهود،

في تقرير طبيب شرعي قدم، وطبيب شرعي وقف امام قاضي وادى قسم وادلى بي شهادته، وبناء عليه حذفت من مواد الادعاء وفي حكم محكمة صدر بالاعدام، وفي حكم اعدام اتنفذ، وانا حضرتوا بي نفسي.

السؤال البيطرح نفسه:

ليه اثارة الموضوع ده بعد ١٧ سنة؟

مالغرض من التطاول ده؟

ليه محاولة اثارة حفيظة كل زول من او منسوب لي آل عجاج؟

اي شخص بيعمل في مجال الاعلام بيعرف انه من حقك تحدد المحاور وترفض ايي اسئلة انت ماعاوز يتم تناوله

ولكن ده ما حصل، تناول الموضوع في حد ذاته تطاول

واي شخص يتطاول علي حرمة الميت، يلاقي جزائه الرادع، والقانون وجد لاحقاق الحق.

حنتتطالب بي حقنا والدنا ربنا يرحمه من كل من تطاول عليه.

وفي الاخر:

بدرالدين عجاج، ضفرة بيك وبي العقالات المعاك دي.

وبابا ربنا بيحبه بان ظلم وبهت(تاااني)، وبرضو جعل الله انو كل الناس دي اليوم تترحم علية

اما بالنسبة لينا احنا : ان الله اذا احب عبدا ابتلاه.).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)