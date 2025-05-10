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أثارت الفنانة السودانية المعروفة نانسي عجاج, ضجة إسفيرية واسعة بسبب تصريحاتها عن مقتل والدها, خلال لقاء مع محطة إماراتية.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ذكرت نانسي, في جزء من حديثها في “برومو” البرنامج الذي عرض, أن والدها تم إتهامه بأنه “مثلي”.
وفي أول ردة فعل لتصريحات نانسي عجاج, خرجت شقيقتها الفنانة نهى عجاج, بتدوينة غاضبة كتبتها على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, بعد ساعات قليلة من نشر جزء من تصريحات شقيقتها.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد كتبت نهى عجاج: (صحي زي ما بابا الله يرحمه كان بيقول: مرمي الله… ماااابترفع).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. الفنانة “نهى” عجاج ترد بقوة على تصريحات شقيقتها “نانسي”: (صحي زي ما بابا الله يرحمه كان بيقول: مرمي الله… ماااابترفع) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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