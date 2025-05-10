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أثارت الفنانة السودانية المعروفة نانسي عجاج, ضجة إسفيرية غير مسبوقة وذلك بعد ظهورها في إحدى المحطات الإماراتية, عبر برنامج “بودكاست”.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد فجرت المطربة المعروفة ثورة من الغضب بعد إعلان “البرومو”, الأول للبرنامج الذي حظي بمشاهدات واسعة.
وتحدثت نانسي, عن الحرب في السودان, مؤكدة عدم وقوفها لا مع الجيش ولا قوات الدعم السريع, كما دافعت عن دولة الإمارات, وذكرت أن حكومة البرهان, تتهمها لأنها فقط تقف مع المدنيين.
وفجرت الفنانة التي وصفت نفسها بــ(الثورية), غضب الأسافير بحديثها عن مقتل والدها الموسيقار بدر الدين عجاج, حيث قالت: (قيل أنه كان على علاقة مع الشخص الذي قتله في إشارة إلى أنه كان مثلي).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة نانسي عجاج تثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة بعد حديثها عن وفاة والدها: (قيل أنه كان على علاقة مع الشخص الذي قتله وأنه مثلي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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