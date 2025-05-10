نشر ناشط سوداني, على مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة لها من داخل إستاد الهلال, بمدينة أم درمان, أصابت المتابعين بالحزن. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الناشط قام بالتقاط صورة ظهر من خلالها وهو جالس على نجيل ملعب نادي الهلال, الجوهرة الزرقاء. وأظهرت الصورة حجم الدمار الذي تعرض له الإستاد بعد اقتحامه من قبل مليشيا الدعم السريع, في الوقت الذي كشفت فيه صورة آخرى عن جمال الملعب قبل الحرب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر نشر صورتين مختلفتين للجوهرة الزرقاء.. ناشط سوداني يوثق للحال الذي وصل إليه إستاد الهلال بعد الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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