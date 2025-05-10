Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2024-12-31 15:00:30Z | | أثار أحد مواطني شرق السودان, وتحديداً من مدينة بورتسودان, ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده بعد موقف كوميدي قام بقصه. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد حكى “أدروب”, قصته في تسجيل صوتي تم تداوله بغزارة على السوشيال ميديا. حيث كشف عن تعرضهم لهجوم شرس من طائر “البومة”, وهو ما أجبرهم على الجري, لأنهم كانوا يظنون أن الطائر “مسيرة”, نظراً لهجوم مليشيا الدعم السريع, على مدينة بمجموعة من المسيرات خلال الأيام الماضية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مواطن من شرق السودان “أدروب” يثير ضحكات جمهور مواقع التواصل بموقف طريف: (هجمت علينا “بومة” ونحنا وأولاد الجيران جارين منها مفتكرنها مسيرة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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