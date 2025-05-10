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نفذ سلاح الجو السوداني عملية نوعية تضمنت ضرب أهداف دقيقة لتجمعات ميليشيا قوات الدعم السريع المتمردة بمدينة نيالا.
وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, من “العنوان 24”, فقد أسفرت العملية عن مقتل 76ضابطا برتب مختلفة، بينهم مرتزقة أجانب يعملون على تشغيل وإطلاق المسيرات، وذلك بفندق الضمان وسوق الملجة وحي المطار بنيالا.
وأضافت مصادر رسمية لـ”العنوان 24″ أن الطيران الحربي السوداني ضرب مخزنين استراتيجيين للأسلحة والذخائر والمسيرات بسوق الملجة وحي المطار بنيالا.
ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, بالمقابل ذلك نفذت الميليشيا المتمردة حملة اعتقالات واسعة طالت ضباطا وأفرادًا بتهمة الخيانة والتخابر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
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كانت هذه تفاصيل خبر في عملية نوعية للجيش السوداني.. مقتل 76 ضابطاً من مليشيا الدعم السريع داخل فندق بمدينة نيالا وحملة اعتقالات واسعة طالت أفراداً بالمليشيا بتهمة الخيانة والتخابر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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