النيل الأبيض تكمل تطعيم حجاج الولاية لموسم 1446 هـ

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أعلنت أمانة الحج والعمرة بولاية النيل الأبيض عن اكتمال عمليات تطعيم حجاج الولاية لموسم حج 1446 هجرية، بلقاحي الحمى الصفراء والسحائي الرباعي، وفقًا للاشتراطات الصحية المعتمدة.
وقال دكتور فتحي مهدي أحمد، أمين أمانة الحج والعمرة بالولاية، في تصريح لـ(سونا)، إن عدد الحجاج الذين تم تطعيمهم بلغ 480 حاجًا وحاجة، موزعين على 10 أفواج.
وأوضح أن عملية التطعيم استمرت لمدة خمسة أيام، وشملت محليات كوستي، الدويم، وكنانة، وتم تسليم الحجاج ملصقات تثبت استيفائهم للتطعيم.
وفي السياق ذاته، كشف أمين الأمانة عن اكتمال الترتيبات لتفويج طلائع الحجاج يوم الأحد المقبل الموافق 11 مايو الجاري، حيث سيغادر أربعة أفواج عن طريق البحر من الولاية إلى ميناء عثمان دقنة بسواكن وأكد أن والي النيل الأبيض، اللواء (م) قمر الدين محمد فضل المولى، سيكون في وداع هذه الأفواج.
سونا
اسماء عثمان
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