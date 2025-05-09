النيل الأبيض تكمل تطعيم حجاج الولاية لموسم 1446 هـ

أعلنت أمانة الحج والعمرة بولاية النيل الأبيض عن اكتمال عمليات تطعيم حجاج الولاية لموسم حج 1446 هجرية، بلقاحي الحمى الصفراء والسحائي الرباعي، وفقًا للاشتراطات الصحية المعتمدة.

وقال دكتور فتحي مهدي أحمد، أمين أمانة الحج والعمرة بالولاية، في تصريح لـ(سونا)، إن عدد الحجاج الذين تم تطعيمهم بلغ 480 حاجًا وحاجة، موزعين على 10 أفواج.

وأوضح أن عملية التطعيم استمرت لمدة خمسة أيام، وشملت محليات كوستي، الدويم، وكنانة، وتم تسليم الحجاج ملصقات تثبت استيفائهم للتطعيم.