لقاء الخميسي تعرض مسرحية “الملك وأنا” في عيد الأضحى

تواصل الفنانة لقاء الخميسي اجراء بروفات مسرحيتها الجديدة “ الملك وأنا ”، حيث من المقرر عرضها خلال عيد الأضحى المبارك.

مسرحية “الملك وأنا” وهي من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم وإخراج محسن رزق والتي من المقرر عرضها على خشبة مسرح البالون.

“الملك وأنا” مسرحية كوميدية استعراضية غنائية فكرتها تدور حول ملك جزيرة سيان الذي يستعين بمدرسة إنجليزية تدعى “ياسمين” لتعليم أولاده مما يحدث صداما بين ثقافة المدرسة وثقافة أبناء الملك.

مسرحية الملك وأنا ديكور د. حمدي عطية، ملابس د. مروة عودة، أشعار عادل سلامة، موسيقى والحان عصام كاريكا، استعراضات حسن شحاتة، جرافيك جون بهاء، إضاءة عز حلمي.

العرض المسرحي “الملك وأنا” بطولة الفنانة لقاء الخميسي، دكتور فريد النقراشي، هدى هاني، وفاء السيد وكوكبة أخرى من الفنانين بالإضافة إلى 10 أطفال يجسدون أبناء الملك وهي من إخراج محسن رزق.

صدى البلد