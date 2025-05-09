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لقاء الخميسي تعرض مسرحية “الملك وأنا” في عيد الأضحى

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اسماء عثمان 0 تبليغ

  • لقاء الخميسي تعرض مسرحية “الملك وأنا” في عيد الأضحى 1/3
  • لقاء الخميسي تعرض مسرحية “الملك وأنا” في عيد الأضحى 2/3
  • لقاء الخميسي تعرض مسرحية “الملك وأنا” في عيد الأضحى 3/3

لقاء الخميسي

تواصل الفنانة لقاء الخميسي اجراء بروفات مسرحيتها الجديدة “ الملك وأنا ”، حيث من المقرر عرضها خلال عيد الأضحى المبارك.

مسرحية “الملك وأنا” وهي من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم وإخراج محسن رزق والتي من المقرر عرضها على خشبة مسرح البالون.

“الملك وأنا” مسرحية كوميدية استعراضية غنائية فكرتها تدور حول ملك جزيرة سيان الذي يستعين بمدرسة إنجليزية تدعى “ياسمين” لتعليم أولاده مما يحدث صداما بين ثقافة المدرسة وثقافة أبناء الملك.

مسرحية الملك وأنا ديكور د. حمدي عطية، ملابس د. مروة عودة، أشعار عادل سلامة، موسيقى والحان عصام كاريكا، استعراضات حسن شحاتة، جرافيك جون بهاء، إضاءة عز حلمي.

العرض المسرحي “الملك وأنا” بطولة الفنانة لقاء الخميسي، دكتور فريد النقراشي، هدى هاني، وفاء السيد وكوكبة أخرى من الفنانين بالإضافة إلى 10 أطفال يجسدون أبناء الملك وهي من إخراج محسن رزق.

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صدى البلد

صورة اسماء عثمان

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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