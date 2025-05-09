مبادرة “الله يبردي” تطلق مطبخآ يومياً لدعم 550 أسرة نازحة في الفاشر

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أطلقت مبادرة “الله يبردي” الخيرية ، بالشراكة مع منظمة قلوبال أيد هاندس، مشروع المطبخ اليومي في الفاشر لتوفير وجبات غذائية لـ550 أسرة ، في حي التكارير ، ومراكز إيواء النازحين بحي النصر ، كجزء من المرحلة الأولى ، امتثالاً لقوله تعالى “ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيمًا وأسيرًا”.
وأكد أبوبكر عبد الجبار محمد ، رئيس اللجنة الميدانية للمبادرة، التزام المبادرة بتقديم الدعم الإنساني للنازحين في أحياء الفاشر للتخفيف من معاناتهم، مشيراً إلى تفاقم الأوضاع بسبب الحصار المفروض من مليشيا الدعم السريع على مدينة الفاشرودعا الخيرين داخل وخارج السودان إلى ضرورة المساهمة لدعم هذه الجهود.
وثمّن عبد الجبار دعم منظمة قلوبال أيد هاندس، الذي ساهم بدوره في إطلاق المشروع.
من جانبه ، أوضح الطيب موسى عبد الرحمن مكي ، عضو اللجنة الميدانية، أن المبادرة ستوسع المشروع ليشمل مزيداً من مراكز الإيواء بالمدينة، رغم التحديات الناتجة عن القصف المستمر من المليشيا على الأحياء السكنية ، والذي يعيق تنفيذ مشروعات المبادرة والتي دأبت على تنفيذها طيلة الفترة الماضية مثل المطبخ الجماعي ، وسقيا مياه الشرب واشاد بالدعم المتواصل للمبادرة حتى تمكنت من تقديم المساعدات الإنسانية للمستهدفين في المرحلة الماضية.
وعبرت الأسر النازحة عن شكرها للمبادرة، مناشدةً إياها بمواصلة توفير الوجبات ومياه الشرب، في ظل ندرة المواد الغذائية وارتفاع أسعارها.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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