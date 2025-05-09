مشروع اسعافي لمعالجة اشكاليات المياه بمدينتي كسلا واروما

وقف والي كسلا المكلف اللواء ركن (م) الصادق محمد الازرق ـ برفقة وزير البنية التحتية والتنمية العمرانية علي سير العمل الجاري في المشروع الاسعافي لمعالجة اشكاليات المياه بمدينتي كسلا واروما خاصة في فترة الصيف. ويتضمن المشروع حفر 25 بئرا لزيادة انتاجية المياه من 36 الف مترا مكعبا الي 80 الف مترا.

وثمن الوالي جهود هيئة مياه الشرب بالولاية وسعيها لاكمال المشروع الذي ساهمت فيه وزارة المالية بدفع 155 مليون جنية لتوفير وحدات للطاقة الشمشية لتشغيل الابار التي سيتم حفرها بضفتي مدينة كسلا الشرقية والغربية.

وامن الوالي علي الشراكات القائمة بين الهيئة وعدد من المنظمات العاملة والداعمة لقطاع المياه علي مستوي الولاية.

من جانبه اوضح المهندس عبد القادر محمد زين وزير البنية التحتية والتنمية العمرانية المكلف ان المشروع ياتي في اطار تحسين امداد المياه بمدينة كسلا منوها الي ان البئر التي تم افتتاحها بحضور الوالي تحمل الرقم (3) بالمشروع وتبلغ انتاجيتها 10 الاف جالون في الساعة .

وكشف المهندس مصطفي محمد دين مدير هيئة مياه الشرب بالولاية عن رؤية الهيئة وحاجتها الي توفير وحدات للطاقة الشمسية لتشغيل المحطات بالمدينة (80) بئرا لتجنب القطوعات المتكررة للكهرباء وارتفاع تكاليف تشغيل المحطات بالجازولين.

ونوه مصطفي الي ادخال (12) بئرا في الخدمة بالاضافة الي (4) ابار ضمن المشروع السعودي للمياه سيتم ادخالها ايضا في المحطات الرئيسية داخل الشبكة. وناشد ابناء كسلا بالخارج للوقوف مع الولاية في توفير وحدات الطاقة الشمسية وطلمبات المياه نسبة للظروف التي تمر بها البلاد.