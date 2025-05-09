دول عربية تتصدر أكبر 5 صفقات كهرباء في أبريل 2025

احتلت الجزائر الصدارة، في قائمة أكبر 5 صفقات كهرباء في أبريل 2025، من خلال مشروعات عديدة، مهمة ومتنوعة.

وحققت الجزائر هذا الإنجاز، إثر عدد من الصفقات والمشروعات المهمة، التي عقدتها خلال شهر أبريل/نيسان الماضي 2025، والتي تنوعت بين تخزين الكهرباء وإقامة وتطوير محطات لتوليد الطاقة.

الجزائر تدعم “تخزين الكهرباء”

وتصدّر قطاع تخزين الكهرباء في الجزائر قائمة أكبر 5 صفقات كهرباء في أبريل 2025، بفضل اتفاقية وقّعتها وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، لتطوير وتعزيز صناعة البطاريات، من خلال تطوير شعبة الليثيوم.

وبموجب الاتفاقية، التي اطلعت منصة “الطاقة” المتخصصة على تفاصيلها، سيُنَفذ مشروع إستراتيجي متكامل، يشمل تثمين الموارد المنجمية الوطنية (الليثيوم، الحديد، الفوسفات)، بما يضمن دعم قطاع تخزين الكهرباء في البلاد.

إعادة إحياء مشروع معطل

من خلال تطوير مشروع تعطل لسنوات طويلة، حافظت الجزائر على تصدرها قائمة أكبر 5 صفقات كهرباء في أبريل 2025، إذ أعلنت شركة “سونلغاز” توصل الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز -إنتاج الكهرباء- إلى اتفاق مبدئي حول تطوير محطة بعين وسارة بولاية الجلفة.

وبحسب ما ذكرت منصة “الطاقة”، فقد جرى إقرار مقترح الشركة الإسبانية “دورو فيلغويرا”، بإسناد الأعمال المتبقية من مشروع إنجاز محطة توليد الكهرباء بعين وسارة في ولاية الجلفة إلى تحالف صيني مكوّن من 3 شركات.

تخزين البطاريات في السعودية

حلت السعودية في قائمة أكبر 5 صفقات كهرباء في أبريل 2025، بفضل صفقة مهمة، أطلقت من خلالها المرحلة الثانية لنظام تخزين الكهرباء بالبطاريات، باستثمارات تتجاوز 6.73 مليار ريال، وبقدرة تبلغ 2.5 غيغاواط، إذ وقعت الشركة السعودية للكهرباء عقود شراء مع عدد من الشركات.

وبموجب الصفقة، فإن هذه المرحلة تتضمّن 5 مشروعات، موزعة في كل من الرياض والقيصومة والجوف والدوادمي ورابغ، وتأتي ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة بإشراف وزارة الطاقة، لتمكين زيادة نسبة سعات مصادر الطاقة المتجددة بمزيج الكهرباء الإجمالي إلى 50% بحلول عام 2030.

وجاءت عقود الشراء التي وقعتها الشركة السعودية للكهرباء، مع كل من “بي واي دي” الصينية، وشركة الفنار للمشروعات، وذلك لتوريد وبناء أنظمة تخزين بقدرة 500 ميغاواط، وسعة 2000 ميغاواط/ساعة لكل موقع من المواقع الـ5.

أضخم صفقة في تاريخ العراق

احتلت بغداد موقعًا مهمًا بقائمة أكبر 5 صفقات كهرباء في أبريل 2025، بفضل أكبر صفقة في تاريخ العراق، والتي تمثلت بتوقيع مذكرة تفاهم، في إطار مبادئ التعاون مع شركة “جي إي فيرنوفا”، تتضمن مشروعات لمحطات إنتاج الكهرباء ذات الدورة الغازية المركبة بحدود 24 ألف ميغاواط.

وبحسب مذكرة التفاهم، التي اطلعت منصة الطاقة المتخصصة عليها، يمكن تأمين التمويل الخارجي من المصارف العالمية، وذلك لتطوير محطات الكهرباء الحالية وصيانتها، بالإضافة إلى إنشاء محطات جديدة لزيادة القدرة التوليدية.

وستنفذ الشركة الأمريكية المشروعات على 3 مراحل، تمتد على مدى 4 سنوات مقبلة، بما في ذلك عمليات تحسين كفاءة الوحدات التوليدية الحالية، وإدخال تقنيات حديثة لزيادة الإنتاج دون الحاجة إلى كميات إضافية من الوقود.

صفقة استحواذ إماراتية

لحقت دولة الإمارات، بقائمة أكبر 5 صفقات كهرباء في أبريل 2025، بفضل صفقة استحوذت بموجبها شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، على كامل الحصص في شركة “ترانسميشن إنفيستمنت” (تي آي)، وهي منصة استثمار رائدة في قطاع الطاقة والمرافق، مقرها بريطانيا.

وبموجب الصفقة، حصلت الشركة الإماراتية على حصة مهمة في قطاع النقل البحري للكهرباء، خاصة أن الشركة البريطانية تعد واحدة من أكبر الشركات المشغلة لأصول النقل البحري للكهرباء، وتربط محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح البحرية بشبكة الكهرباء في المملكة المتحدة.

ومن شأن هذه الصفقة أن تعزز مكانة الشركة الإماراتية، في هذا القطاع المهم، إذ ستُصبح شركة “تي آي” جزءًا من شركة “طاقة لشبكات النقل”، كما توفر فريق عمل مخضرمًا، يتكون من 40 شخصًا لديهم كفاءات عالية.

وكالة سبوتنيك