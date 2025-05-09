الشرطة الأمنية بشمال كردفان تضبط خلية متخصصة في سرقه زيوت محولات الكهرباء

وقف مدير شرطة ولاية شمال كردفان اللواء شرطة الدكتور عبدالله عبدالرحمن عبدالله برئاسة ادارة الشرطة الامنية ولاية شمال كردفان على الانجاز الأمني والجنائي الكبير لأحد الاتيام الميدانية المتخصصة من ضبط خلية اجرامية محترفة ومتخصصة في سرقة زيوت محولات الكهرباء باحياء غرب مدينة الابيض.

حيث أشاد مدير شرطة الولاية بالانجاز الكبير للتيم والادارة بالولاية مطالباً بمزيد من التنسيق والتعاون مع الادارات ذات الصلة بالولاية لمكافحة الخلايا الاجرامية بسرقة زيوت المحولات الكهربائية بالمدينة .

مدير الشرطة الأمنية بشمال كردفان قدم تنوير لمدير شرطة الولاية عن العملية موضحا انه بناءا على معلومات مؤكدة من شعبة الميدان بقيام بعض محترفي سرقة زيوت المحولات للكهرباء بالمدينة ونشاطهم باحياء المدينة المختلفة تم تكوين تيم متخصص من الادارة ومن خلال الرصد والمتابعة تم القبض على عدد ٨ متهمين من الخلية باحياء غرب المدينة وبحوزتهم المعروضات و تم فتح بلاغات في مواجهتهم بالقسم الأوسط للشرطة تحت المادة ١٧٤ من القانون الجنائي.

وفى ذات السياق وقف مدير دائرة الجنايات بشرطة الولاية العميد شرطة محمدعثمان البخيت الامين بمكتب مباحث رئاسة الولاية بحضور رئيس قسم المباحث بالولاية المقدم شرطة ابراهيم مهدي على الانجاز الجنائي بالقبض على معتاد اجرام تخصص في سرقة المنازل شرق مدينة الأبيض .

وأشار رئيس قسم المباحث إلى بلاغ من احد المواطنين بحى كريمة جنوب بتعرضهم للسرقة حيث تم تكوين تيم مختص تمكن من ضبط عدد ٧ تلفونات مختلفة وشاشة ونظام طاقة شمسية والقبض على المتهم في بلاغات مختلفة بالقسم الشرقي وقسم كريمة وفتحت في مواجهته بلاغ تحت المادة ١٧٤ من القانون الجنائي .