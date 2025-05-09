موانع الأسبرين

لا ينصح باستخدام الأسبرين لمن لديهم قرحة هضمية، هيموفيليا، من لديهم حساسية من الأسبرين ومن ايبوبروفين، ومن لديهم خطر النزيف في الجهاز الهضمي، ومن يخضعون لعلاج الأسنان أو الجراحة ، يجب الحذر من تناول الأسبرين و استشارة الطبيب لمن يعانون من الربو، ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط، القرحة الهضمية سابقاً،مشاكل في الكبد والكلى، ويجب التوقف عن تناول الأسبرين قبل أسبوع على الأقل من إجراء العملية الجراحية.

إعداد الصيدلي صبحي الحداد – جريدة المدينة