الكتلة الديمقراطية تدين الهجمات بالطائرات المسيّرة واعتبارها جرائم حرب ضد المدنيين.

تأييد لقرارات الدولة بتصنيف الامارات دولة عدوان.

نحذر من مخاطر استهداف المدن من جر المنطقة لحرب اقليمية

بيان صحفي

عقدت الكتلة الديمقراطية اجتماعًا موسعًا في القاهرة ناقشت فيه تطورات الأوضاع الأمنية في السودان، خصوصًا الهجمات التي طالت مدينة بورتسودان وعددًا من المدن السودانية.

تدين الكتلة الديمقراطية الهجمات بالطائرات المسيّرة التي نفذتها مليشيا الدعم السريع، معتبرةً أنها تمثل جرائم حرب وانتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.

تعلن الكتلة الديمقراطية تأييدها الكامل لقرارات مجلس الأمن والدفاع السوداني، بما في ذلك تصنيف الإمارات دولة عدوان وقطع العلاقات معها، مؤكدة مسؤولية الأخيرة في دعم مليشيا الدعم السريع.

تدعو الكتلة الديمقراطية القوى الوطنية إلى توحيد الصف خلف القوات المسلحة، محذّرة من أن استهداف بورتسودان يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

جمعة الوكيل الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية

٧ مايو ٢٠٢٥