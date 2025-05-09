- 1/2
- 2/2
الكتلة الديمقراطية تدين الهجمات بالطائرات المسيّرة واعتبارها جرائم حرب ضد المدنيين.
تأييد لقرارات الدولة بتصنيف الامارات دولة عدوان.
نحذر من مخاطر استهداف المدن من جر المنطقة لحرب اقليمية
بيان صحفي
عقدت الكتلة الديمقراطية اجتماعًا موسعًا في القاهرة ناقشت فيه تطورات الأوضاع الأمنية في السودان، خصوصًا الهجمات التي طالت مدينة بورتسودان وعددًا من المدن السودانية.
تدين الكتلة الديمقراطية الهجمات بالطائرات المسيّرة التي نفذتها مليشيا الدعم السريع، معتبرةً أنها تمثل جرائم حرب وانتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.
تعلن الكتلة الديمقراطية تأييدها الكامل لقرارات مجلس الأمن والدفاع السوداني، بما في ذلك تصنيف الإمارات دولة عدوان وقطع العلاقات معها، مؤكدة مسؤولية الأخيرة في دعم مليشيا الدعم السريع.
تدعو الكتلة الديمقراطية القوى الوطنية إلى توحيد الصف خلف القوات المسلحة، محذّرة من أن استهداف بورتسودان يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن الإقليمي والدولي.
جمعة الوكيل
الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية
٧ مايو ٢٠٢٥
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر الكتلة الديمقراطية تدين الهجمات بالطائرات المسيّرة واعتبارها جرائم حرب ضد المدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.