في وارد الأخبار أنه تم تأجيل إجتماع مجلس إدارة شركة سكر النيل الأبيض إلي أجلٍ غير مسمي .. وكان منتظراً أن يلتئم في يوم الثاني عشر من شهر مايو الجاري ..

■ ما يأمله المخلصون والحادبون علي قطاع السكر عامة وشركة سكر النيل الأبيض خاصة أن يكون التأجيل فرصة لتصحيح الأوضاع وتعديل الأوتار ومعالجة الأخطاء الكارثية التي كانت ستترتب حال تم عقد إجتماع مجلس الإدارة في موعده ووفق جدول الأعمال الذي تم تعديله لأكثر من مرة ..

■ وزيرة الصناعة الحالية أصرّت علي عدم إدراج بند النظر في أمر الإدارة التنفيذية الحالية لشركة سكر النيل الأبيض .. وكان لها ما أرادت .. المطلوب أن تضغط أجهزة الأمن الاقتصادي علي إعادة إدراج النظر في أمر الإدارة الحالية للنيل الأبيض بقيادة الدسوقي محمد الوقيع والذي ظل منتدباً في موقعه هذا منذ أيام الحرية والتغيير 2019 وظل متواجداً في دولة الإمارات منذ بداية الحرب وحضر إلي بورتسودان للمشاركة فقط في إجتماع مجلس الإدارة علي أن يعود إلي موقعه هناك بعد ضمان كرسي الإنتداب في شركة سكر النيل الأبيض ..

■ مايحدث في سكر النيل الأبيض كارثة تستحق المعالجة .. وتأجيل إجتماع مجلس الإدارة فرصة لتصحيح الأوضاع وإبعاد المستهبلين والمفسدين بين كنانة وسوق السكر والسماد في مدينة كوستي خاصة وولاية النيل الأبيض عامة ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد