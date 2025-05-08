الحكم بالإعدام على متهم تعاون مع مليشيا الدعم السريع المتمردة

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قضت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت (تعزيراً)، بحق المتهم (ح/أ/ع/ا)، وذلك بعد إدانته بالتعاون مع مليشيا القوات المتمردة.
وجاء في منطوق الحكم أن المتهم أدين بمخالفة المواد (186، 51، 50، 26) من القانون الجنائي لسنة 1991م تعديل 2020م، والتي تتصل بجرائم التعاون مع المليشيات المتمردة، وتقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية كما أدين بموجب المادتين (5 و6) من قانون مكافحة الإرهاب.
وقد صدر الحكم بحضور محامي الدفاع، فيما تولى الاتهام أمام المحكمة وكيل النيابة العامة الثاني، مولانا جعفر الرشيد.
السوداني
هبة علي
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