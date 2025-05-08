أجانب النصر ينتظرون قرار رونالدو

كشف مصدر مقرب من أحد نجوم نادي النصر أن مسألة تمديد عقد اللاعب مع الفريق السعودي مرتبطة بقرار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي لم تتضح بعد الصورة بشأن مستقبله سواء بالبقاء مع الفريق أو الانتقال.

وينتهي عقد الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر في 30 يونيو المقبل، وأشارت التقارير الإعلامية في وقت سابق إلى أنه سيمدد عقده مع الفريق العاصمي.

وقال وكيل أحد أجانب النصر الذي سيدخل الفترة الحرة من عقده في يناير المقبل لـ “العربية. نت”: لم تتواصل معي إدارة النادي بشأن تمديد عقد موكلي بعد، ما زلنا ننتظر خاصة وأنه يمكننا الدخول في محادثات مع أي ناد بداية من الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف الوكيل الذي فضل حجب اسمه: يبدو أن النصر ينتظر تحديد مستقبل كريستيانو رونالدو أولا، قبل الدخول في محادثات معنا، علما بأنني سأتواجد في الرياض مع نهاية الموسم لمعرفة المستجدات، وماهية مستقبل لاعبي.

وتنتهي عقود البرتغالي أوتافيو والكرواتي بروزوفيتش والإسباني لابورت في 30 يونيو 2026 – حسب “ترانسفير ماركت”، وحال عدم تمديد عقودهم مع الفريق السعودي يمكنهم الدخول في محادثات مع أي ناد آخر بداية من يناير المقبل للانتقال مجانا في صيف 2026.

ولا يعيش النصر أوقاتا جيدة في الوقت الحالي، إذ ودع مؤخرا دوري أبطال آسيا للنخبة إثر خسارته أمام كاواساكي فرونتال الياباني 3-2 في نصف النهائي، قبل أن يتعرض الفريق لخيبة أمل أخرى، يوم الأربعاء، بعدما فشل في الاقتراب من صراع المنافسة على لقب الدوري السعودي عقب خسارته على أرضه ووسط جماهيره بثلاثية لهدفين أمام الاتحاد المتصدر، وهي الهزيمة التي قضت على آمال الفريق العاصمي بشكل كبير في الفوز بالبطولة، مع تبقي 4 جولات على نهاية الدوري، وابتعاد النصر بفارق 11 نقطة عن اتحاد جدة.

العربية نت