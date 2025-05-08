أكثر من 52 مسيّرة أطلقتها الإمارات علي عدة مدن ومرافق حيوية سودانية منذ مغرب يوم أمس .. أسقطت المضادات الأرضية للقوات المسلحة السودانية 40 مسيّرة منها بينما أصاب العدد المتبقي أهدافاً متفاوتة ..

■ الخسائر المادية للسودان جراء هذه الإعتداءات التخريبية يبلغ ملايين الدولارات مع تدمير مريع لقطاعات حيوية في مقدمتها قطاع الكهرباء ..

■ المكاسب المعنوية للشعب السوداني من هذه المحنة لاتُعد .. ولاتُحصي .. إرادة هذا الشعب لن تكسرها طائرات العدوان الإماراتي .. وقريباً بحول الله ستتذوق كلاب صيد الإمارات لظي عدوانها الآثم ..

■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد