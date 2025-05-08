- 1/2
- 2/2
كشفت الالية الوطنية لحماية المدنيين بالشمالية عن استمرار تدفق النازحين القادمين من ولايات دارفور وكردفان والخرطوم ،إلى محلية الدبة بمعدل 150 أسرة في اليوم ،
وقال مقرر الالية الوطنية لحماية المدنيين بالشمالية نصر الدين عوض في تصريح (لسونا) ان هؤلاء النازحين يواجهون ظروفا انسانية صعبة وفي حاجة للغذاء والدواء والايواء مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة التدخل العاجل للمنظمات والخيرين،
لافتا إلى نزوح نحو عشرة ألاف شخصا إلى محلية الدبة حتى الآن قادمين من معسكر زمزم والمالحة والجموعية ،واضاف أن غالبيتهم من النساء والأطفال وتعرضوا لانتهاكات من ميليشيا الدعم السريع المتمردة،
إلى ذلك اطلقت مفوضية العون الإنساني بالولاية الشمالية النداء الإنساني العاجل لاسناد النازحين ،
وتتابع المفوضية عن كثب عبر موفديها التدفقات الجديدة للنازحين بالدبة وتقف على أوضاعهم واحتياجاتهم.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر استمرار تدفق نازحي معسكر زمزم والمالحة والجموعية إلى الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.