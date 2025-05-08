استمرار تدفق نازحي معسكر زمزم والمالحة والجموعية إلى الشمالية

كشفت الالية الوطنية لحماية المدنيين بالشمالية عن استمرار تدفق النازحين القادمين من ولايات دارفور وكردفان والخرطوم ،إلى محلية الدبة بمعدل 150 أسرة في اليوم ،

وقال مقرر الالية الوطنية لحماية المدنيين بالشمالية نصر الدين عوض في تصريح (لسونا) ان هؤلاء النازحين يواجهون ظروفا انسانية صعبة وفي حاجة للغذاء والدواء والايواء مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة التدخل العاجل للمنظمات والخيرين،

لافتا إلى نزوح نحو عشرة ألاف شخصا إلى محلية الدبة حتى الآن قادمين من معسكر زمزم والمالحة والجموعية ،واضاف أن غالبيتهم من النساء والأطفال وتعرضوا لانتهاكات من ميليشيا الدعم السريع المتمردة،

إلى ذلك اطلقت مفوضية العون الإنساني بالولاية الشمالية النداء الإنساني العاجل لاسناد النازحين ،

وتتابع المفوضية عن كثب عبر موفديها التدفقات الجديدة للنازحين بالدبة وتقف على أوضاعهم واحتياجاتهم.

سونا