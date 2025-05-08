شبكة أطباء السودان: ندعو السلطات الصحية إلى رفع حالة الطوارئ بمستشفيات مدينة بورتسودان

قالت شبكة أطباء السودان إننا ندين استهداف المرافق المدنية والبنى التحتية لمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر وتهديد حياة أكثر من مليون مدني جراء القصف الصاروخي المسير – نحذر من التبعات الصحية التي ستصيب المواطنين القاطنين بالقرب من مواقع الحرائق المستمرة بالمخزون الاستراتيجي للوقود – ندعو السلطات الصحية إلى رفع حالة الطوارئ بمستشفيات مدينة بورتسودان. الجزيرة – السودان

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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