أثارت مطربة سودانية ضجة إسفيرية واسعة وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو تم تصويره من حفل مصغر أقامته بإحدى الشقق السكنية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أقدمت المطربة بحسب مقطع فيديو متداول على تقديم رقصات فاضحة وخليعة. https://www.facebook.com/reel/1731625251080849 واستعرضت المطربة بمؤخرتها خلال وصلة الرقص التي قدمتها أمام أنظار عازفيها وسط تعليقات ساخرة من الجمهور أبرزها: (بتحبي أمور الدنيا ومارقة مروق شديد). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. مطربة سودانية تثير ضجة واسعة بعد تقديمها وصلة رقص فاضحة وخليعة بمؤخرتها على طريقة “الترترة” أمام أنظار عازفيها وساخرون: (بتحبي أمور الدنيا ومارقة مروق شديد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.