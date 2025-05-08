نشرت الصحفية والإعلامية والشاعرة السودانية, المعروفة داليا الياس, تدوينة على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي, هاجمت فيها سفير السودان, السابق بدولة الإمارات. وكان السفير عبد الرحمن شرفي, رفض ترك منصبه بسفارة السودان, بالإمارات, في أعقاب مقاطعة حكومة السودان للإمارات, رغم إعفائه من منصبه وإحالته للمعاش. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت الشاعرة المعروفة صورة السفير شرفي, وكتبت عليها: (زمان قلت ليكم الراجل البيصبغ شنبه ماترجوا منه خير.. يخسي ومرض نفسي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. الإعلامية داليا الياس تهاجم سفير السودان السابق بالإمارات: (زمان قلت ليكم الراجل البيصبغ شنبه ماترجوا منه خير.. يخسي ومرض نفسي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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