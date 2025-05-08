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اردول: ربما فات على أساتذتنا في العلاقات الدولية ان يعطونا مادة تسمى ( الحب من طرف واحد)

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اسماء عثمان 0 تبليغ

اردول: ربما فات على أساتذتنا في العلاقات الدولية ان يعطونا مادة تسمى ( الحب من طرف واحد)

الإمارات (ابوظبي) لا تعترف بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية من الحكومة السودانية. لربما فات على أساتذتنا في العلاقات الدولية ان يعطونا مادة تسمى ( الحب من طرف واحد).

تعديل : موقف امس اللي صدر هو موقف الامارات واما بيان اليوم فهو لأبو ظبي.

مبارك اردول

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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