الإمارات (ابوظبي) لا تعترف بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية من الحكومة السودانية. لربما فات على أساتذتنا في العلاقات الدولية ان يعطونا مادة تسمى ( الحب من طرف واحد). تعديل : موقف امس اللي صدر هو موقف الامارات واما بيان اليوم فهو لأبو ظبي. مبارك اردول

كانت هذه تفاصيل خبر اردول: ربما فات على أساتذتنا في العلاقات الدولية ان يعطونا مادة تسمى ( الحب من طرف واحد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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