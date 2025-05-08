أثار مقطع فيديو تم تصويره من إحدى مباريات فريق الهلال السوداني, ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع تواصل قائد الفريق محمد عبد الرحمن, مع زميله المدافع محمد أحمد “إرنق”, بلغة “الراندوك” المعروفة وسط الشباب في السودان. https://www.facebook.com/reel/529522086891890 قائد الفريق تواصل مع زميله لحظة تنفيذه إحدى الركلات الركنية أثناء سير المباراة, حيث خاطبه الغربال, زميله المدافع بلقبه “الشبلي”, ليرد عليه الآخير والذي استوعب عبارات “الراندوك” وسط ضحكات جمهور مواقع التواصل بالسودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. لغة “الراندوك” السوداني بين قائد الهلال وأحد زملائه لحظة تنفيذ ركلة ركنية بإحدى المباريات تثير ضحكات الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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