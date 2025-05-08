سيكتشف كثيرون أنهم كانوا ينعمون بوطن ظلوا يطعنونه من الخلف .. ■ ناطحات السحاب وأبراج الشيوخ وحدها لن توفر لك جوازاً تسافر به إلي كل البلدان .. ولن تمنحك هوية مواطن سوداني .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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