تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو نال إعجاب الجمهور والمتابعين, وحظي بمشاهدات عالية وإشادات كبيرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع شاب سوداني, وهو يقوم بتقليد مهارات أحد الجنود الأمريكان في “الإكروبات”. ونجح السوداني في تقليد الأمريكي ببراعة فائقة رغم تدرب الأخير في أماكن أفضل من التي تدرب عليها الأول وسط تعليقات مشيدة من رواد مواقع التواصل بالسودان, الذين كتبوا: (رغم فرق الإمكانيات والأماكن لكن زولنا خطير). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. سوداني يقلد مهارات جندي أمريكي في “الإكروبات” بالكربون ومتابعون: (رغم فارق الإمكانيات والأماكن لكن زولنا خطير) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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